كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الإعلان عن بيانات مستويات الإشعاع ليس إلزامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت وزارة الخارجية الروسية للتقارير التي تفيد بأن العديد من محطات مراقبة الإشعاع التابعة لها أصبحت صامتة بعد وقت قصير من انفجار قاتل في مدى صاروخي قائلة إنها ليست ملزمة بمشاركة البيانات مع الدول الأخرى.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء بأن تبادل البيانات بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خيار لروسيا وليس الزامًا لها. ولم يتناول مباشرة التقارير التي تفيد بعدم مشاركة المعلومات المتعلقة بمستويات الإشعاع.

أدى الحادث الغامض على البحر الأبيض في شمال غرب روسيا في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب المعلومات المتغيرة أو المتناقضة من السلطات الروسية، إلى تكهنات حول ما حدث ونوع السلاح المستخدم. كما اثار مقارنات مع كارثة 1986 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

