كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تندد باختبار الصواريخ الأمريكية وتحذر من زعزعة الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب دبلوماسي روسي رفيع المستوي عن أسفه لاختبار الولايات المتحدة لنوع من الصواريخ تم حظره لعقود قبل انسحاب كلا من واشنطن وموسكو من المعاهدة في وقت سابق من هذا العام.

كما اعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات لوكالة أنباء ريا نوفوستي المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء عن قلقه من أن الولايات المتحدة تزيد من "احتمال زعزعة الاستقرار" لهذه القضية.

وقال ريابكوف إن التجربة أثبتت الشكوك السابقة لروسيا بأن الولايات المتحدة كانت تختبر الصواريخ المحظورة حتى قبل انسحابها من المعاهدة.

قام الجيش الأمريكي يوم الأحد باختبار نسخة أطلقت من الأرض لصاروخ كروز قبالة ساحل كاليفورنيا. وقد تم حظر الصاروخ من قبل بموجب معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.

