كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تستعد لتأمين قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الفرنسية بإقامة نقاط تفتيش وتمشيط شواطئ المحيط الأطلسي لتأمين الساحل الجنوبي الغربي لقادة العالم القادمين لحضور قمة مجموعة السبع.

وقام المتظاهرون، أيضًا، بإنشاء معسكرات في بلدات بالقرب من الحدود الإسبانية للتحضير لأعمال خلال اجتماع ديمقراطيات العالم الكبرى خلال الفترة من 24 - 26 أغسطس.

سينضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة بريطانيا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا في منتجع بياريتز الأنيق.

تغلق السلطات كل حركات المرور الجوي والبري المؤدية إلى بياريتز لتمهيد الطريق أمام القادة. هذا محبط للشركات المحلية في ذروة موسم السفر الصيفي في أوروبا.

يخطط النشطاء، المحظورون من بياريتز، لتنظيم الأحداث في الساحل في هنداي وأوروجن، وفي مدينة إيرون الإسبانية، للاحتجاج على الظلم الاقتصادي وتغير المناخ وغيرها من المخاوف.

