كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة ناشط سياسي لبناني بتسمم غذائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي فجر اليوم الثلاثاء الناشط السياسي اللبناني أنطوان الخوري حرب عن 53 عاما إثر تسمم غذائي، وشكل رحيله صدمة كبيرة هزت الأوساط السياسية اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الخوري حرب توفي إثر مضاعفات تسمم غذائي، ونقل صباح أمس إلى مستشفى تنورين الحكومي وهو في حالة غيبوبة.

والخوري حرب، هو أستاذ في الجامعة اللبنانية من مواليد بلدة تنورين 1966، وكان من أبرز الناشطين المناضلين من 1989 في التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون).

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ونعى الخوري حرب عدد من السياسيين، حيث غرد وزير المهجرين غسان عطا الله على "تويتر" قائلا: "الحياة فعلا غير عادلة، أنت الذي تحدى الموت بنضالك، سرقك الموت فجأة من دون استئذان".

وقال الوزير السابق وئام وهاب: "أنطوان الخوري حرب وداعا أيها المناضل الثائر الحالم".

بدوره، نعى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الخوري حرب وكتب عبر "تويتر": "بعد 22 عاما من النضال والصداقة والاحترام، فقدت اليوم صديقا عزيزا وأحد رموز المقاومة الطلابية".