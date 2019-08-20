كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 100 مدني في تفجيرات بشرق أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء إن "عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال أباد، ارتفع إلى 123 مصاباً، بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات لكن تنظيم داعش، وحركة طالبان، ينشطان في المنطقة المتاخمة لباكستان.

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وقال جولزاده سانجار، وهو مسؤول بقطاع الصحة في جلال أباد، إنه "لم ترد تقارير عن سقوط قتلى في الانفجارات، التي حدثت فيما كانت البلاد تحتفل بالذكرى المئة لاستقلالها".

وأسفر تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول عن مقتل 63 شخصاً على الأقل السبت. وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الهجوم.