كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والغاء الأحكام "المناهضة للديمقراطية" للحدود الأيرلندية التي يقول إنها ستهدد عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

قام جونسون، الذي أدلى بتصريحات مماثلة في الماضي، بتقديم مطالبه رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم الاثنين في رسالة إلى دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي.

يطالب جونسون بإنهاء ما يسمى بالدعم الخلفي، والذي من شأنه أن يبقي بريطانيا متحالفة عن كثب مع الاتحاد الجمركي الأوروبي إذا لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على طرق أخرى لمنع إعادة إدخال الضوابط الحدودية على الأشخاص والبضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وأوضح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، بعد مكالمة هاتفية استغرقت ساعة واحدة مع جونسون يوم الاثنين، انه لن يتم إعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

