كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر الولايات المتحدة من الحصار الاقتصادي على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في بيان، إن روسيا حذرت الولايات المتحدة من أي محاولات لفرض حصار اقتصادي على فنزويلا.

وأضاف "ريابكوف": "سندرس بالتأكيد الموقف المتعلق بتعزيز واشنطن لضغط العقوبات غير الشرعي ومحاولات فرض الحصار على فنزويلا. نحذر واشنطن من خطوات غير حكيمة في هذا المجال".

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ووفقًا للدبلوماسي، سيتم مناقشة قضية العقوبات الأمريكية ضد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، أثناء المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب الرئيس الفنزويلي ديسي رودريجيز، المقرر عقدها في 21 أغسطس.

وأكد "ريابكوف"، أن "رودريجيز" أجرى بالفعل عدة جولات من المحادثات وسيواصل التواصل مع المسؤولين الروس حول مختلف الموضوعات.

يأتي هذا التعليق، في الوقت الذي يقوم فيه نائب الرئيس الفنزويلي ديسي رودريجيز، بزيارة عمل إلى موسكو وسط ضغوط اقتصادية أمريكية متزايدة على الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.