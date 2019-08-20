برشلونة يلجأ لصيغة جديدة من أجل ضم نيمار

يتجه نادي برشلونة الإسباني، إلى تقديم عرض جديد بشروط مغايرة لباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع النجم البرازياي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي النادي الكطلوني يعرضون على نظرائهم في النادي الباريسي، ضم نيمار بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

الصحيفة ذاتها، أكدت أن بطل إسبانيا مستعد لدفع 8.5 مليون أورو للفريق الفرنسي خلال الموسم الجاري، وهو ما يفوق قيمة إعارة فيليب كوتينهو إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت ” موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة يجهز 150 مليون أورو لضم نيمار بصفة نهائية الموسم القادم، مع العلم أنه تم عقد اجتماع أمس الاثنين، بمكاتب باريس سان جيرمان حول النجم البرازيلي، وشهد حضور جوزيب بارتوميو رئيس البارصا، ومديره الرياضي إيريك أبيدال.