مواطنون يحاصرون عصابة استخراج “الكنوز” ضواحي أزيلال..كانوا يحفرون ليلا لإخراج الذهب!

حاصرت ساكنة تاونزة ضواحي أزيلال، ورجال الدرك الملكي، ليلة أمس الاثنين، أشخاصا يشتبه أنهم ضمن عصابات البحث عن الكنوز بالمنطقة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد فطنت الساكنة لتحركات غريبة لسيارة خفيفة متوقفة في الظلام، كان بها أشخاص يهمون بالحفر ليلا بالمنطقة، بغرض استخراج الكنوز، فقاموا بتوقيف اثنين، أحدهما شيخا معروف بنشاطه في البحث عن الكنوز.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخبار السلطات المحلية والدرك الملكي الذين انتقلوا إلى عين المكان، حيث تم توقيف المشتبه فيهما، فيما البحث جار للوصول إلى عناصر أخرى تمكنت من الفرار، أحدهما يرجح أنه يحمل بندقية صيد.

وكانت ساكنة المنطقة تراقب منذ مدة طويلة تحركات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بالمنطقة، قبل أن يتضح أن تلك التحركات كانت من أجل البحث عن الكنوز واستخراجها.