رشيد رفيق يفتخر ب”اقتحامه” مسبح إقامة سكنية.. غضب من النشطاء والسكان يجرونه إلى القضاء-فيديو

عبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لنشر الفنان الكوميدي رشيد رفيق، مؤخرا، لمقاطع فيديو يوثق فيها طريقة تسلله إلى مسبح خاص بإقامة سكنية في منطقة سيدي رحال، وهو ما جعله يواجه متابعة قضائية.

وقام رشيد رفيق بتوثيق فعلته عبر تقنية “ستوري” على أنستغرام، إذ ظهر داخل سيارته وهو يبحث عن إقامة سكنية بها مسبح، ويوضح لجمهوره أنه سيتسلل إلى المسبح، عبر الادعاء أنه ضيف لدى شخص وهمي اختار له اسم التازي.

واستطاع رشيد رفيق اقتحام مسبح إحدى الإقامات السكنية، ونجحت خطته، رغم أن أحد حراس الأمن استفسره عن سوار يجب أن يضعه في يده، إلا أنه استغل تعرف الحارس عليه وحضنه، ثم انصرف إلى المسبح مواصلا ادعاءه أنه ضيف لدى التازي.

ودعا رشيد رفيق أثناء قيامه بسلوكه غير المحمود، متابعيه، غير القادرين على أداء ثمن المسبح، للقيام بنفس خطته، مفتخرا بما يفعله.

وعبر نشطاء عن عضبهم الكبير من تصرف رشيد رفيق، باعتباره فنانا يملك جمهورها من جل الفئات، ويقوم بتشجيعهم على ممارسات غير أخلاقية.

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وأفادت أخبار رائجة أن اتحاد ملاك الإقامة التي اقتحمها رشيد رفيق اختاروا الرد عبر التوجه للقضاء ورفع قضية ضده.