رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الثلاثاء، طلب الشرطة إبعاد الشيخ صياح الطوري وابنه عزيز عن قريتهما العراقيب، مسلوبة الاعتراف، فيما أبقت المحكمة على شروط تقييدية فرضتها الشرطة وهي عدم التواصل بين الطوري ونجله وعدد من أقاربهما الذين كانوا يتواجدون بالعراقيب، أمس، وإيداع كفالة مالية قدرها 4 آلاف شيكل.
وطلبت النيابة منحها مهلة لدراسة إذا ما كانت ستستأنف على قرار المحكمة، وسيتم إطلاق سراح الطوري ونجله لاحقا إذا ما لم تقم النيابة استئنافا للمحكمة المركزية.
وتواجد عدد من القيادات والناشطين السياسيين، بينهم النائب السابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، في قاعة المحكمة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب العراقيب وأهلها.
وكانت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" اقتحمت بعد ظهر أمس، الإثنين، العراقيب واعتقلت الأسير المحرر، الشيخ صياح الطوري، ونجله الناشط عزيز، من أرض القرية بزعم "الاعتداء على أراضي الدولة".
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