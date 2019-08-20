اعتقال متهمين بالسرقة وترويج المخدرات في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين بالسرقة وترويج المخدرات والاحتيال في العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم بالشروع بالقتل في منطقة الحسينية شمالي بغداد، واعتقال متهم آخر بالنصب والاحتيال في منطقة المدائن".
وأضافت أنه "تم اعتقال ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في مناطق: حي النصر، والسيدية، ومدينة الصدر، في حين تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقتي: حي النصر، وحي الوحدة جنوبي بغداد".
وأوضحت القيادة، أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".
وأضافت أنه "تم اعتقال ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في مناطق: حي النصر، والسيدية، ومدينة الصدر، في حين تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقتي: حي النصر، وحي الوحدة جنوبي بغداد".
وأوضحت القيادة، أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".
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