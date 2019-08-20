القطة الأكثر متابعة على انستغرام تربح 8 آلاف دولار مقابل كل منشور! (صور)

تمتلك القطة نالا ما يزيد عن 4 ملايين متابع عبر تطبيق "إنستغرام"، ما يجعلها القطة الأكثر متابعة عليه.
إذ يقوم الثنائي عبر حساب القطة نالا، ببيع منتجات مثل ألعاب الحيوانات الأليفة ونشر منشورات عبره مقابل 8 آلاف دولار لكل منشور.
وأوضح الزوجان أنهما بدآ بتلقي عروضا لنشر إعلانات عبر حساب القطة بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل ميثاشيتيفان تعتبر أن إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.
وأضاف الزوجان أنهما يستخدمان حسابات الحيوانات لزيادة الوعي حول ما تعاني منه الحيوانات الأخرى مثل الجوع، وكذلك تثقيف الناس حول تربية الحيوانات.
وبسؤالهما عن ماذا سيفعلان عندما تموت القطة، أجابا أنهما يفكران كثيراً في هذا، وأنهما يركزان على كيفية الاستمرار في مساعدة الحيوانات، ومن ثم بناء شيء يبقى ويكون مستداماً يعيش من تلقاء نفسه وهذا سيكون إرث نالا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.