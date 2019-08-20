القطة الأكثر متابعة على انستغرام تربح 8 آلاف دولار مقابل كل منشور! (صور)

تمتلك القطة نالا ما يزيد عن 4 ملايين متابع عبر تطبيق "إنستغرام"، ما يجعلها القطة الأكثر متابعة عليه.

يقول مالكا القطة إن إدارة حسابها تعد مهمة صعبة للغاية، كونهما يعملان طيلة الوقت. إذ يقوم الثنائي عبر حساب القطة نالا، ببيع منتجات مثل ألعاب الحيوانات الأليفة ونشر منشورات عبره مقابل 8 آلاف دولار لكل منشور.

وذكر الزوجان، أنهما اقتنيا القطة في 2010 من إحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة وأنشآ حساباً لها على "إنستغرام" بالصدفة، قبل أن يتفاجئ الثنائي بزيادة عدد المتابعين للحساب. وأوضح الزوجان أنهما بدآ بتلقي عروضا لنشر إعلانات عبر حساب القطة بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل ميثاشيتيفان تعتبر أن إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.

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وأوضحا أن مظاهر شعبية القطة تظهر عندما تشارك في مهرجانات حيث يحرص الكثيرون على السفر لتحيتها، بل إن البعض يبكي لدى رؤيتها. وأضاف الزوجان أنهما يستخدمان حسابات الحيوانات لزيادة الوعي حول ما تعاني منه الحيوانات الأخرى مثل الجوع، وكذلك تثقيف الناس حول تربية الحيوانات.

وبسؤالهما عن ماذا سيفعلان عندما تموت القطة، أجابا أنهما يفكران كثيراً في هذا، وأنهما يركزان على كيفية الاستمرار في مساعدة الحيوانات، ومن ثم بناء شيء يبقى ويكون مستداماً يعيش من تلقاء نفسه وهذا سيكون إرث نالا.