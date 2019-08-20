احذر.. سعال متواصل يتحول إلى تشخيص مفاجئ وقاتل

أفادت صحيفة Daily Mirror بأن السعال المتواصل الذي أقض مضجع بريطاني يدعى تريفور ووكر تبيّن أنه سرطان قاتل في الأمعاء.
وكان الرجل البالغ من العمر 56 عاماً، قد عانى من سعال استمر لمدة شهرين، فيما اعتقدت أسرته أنه أصيب بعدوى بصدره، إلا أن الأطباء شخصوا المرض على أنه ورم انتشر في الأمعاء وانتقل إلى الرئتين.
وتوقع الأطباء ألا يعيش المريض أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد توفى بعد 16 يوما من إعلامه بالتشخيص القاتل.
اللافت أن أرملة البريطاني التي اقترنت به منذ 24 عاما، أكدت أن زوجها كان ملتزما بأسلوب عيش صحي، وقد توقف عن التدخين قبل أكثر من 30 عاما، وعمليا لم يكن يتعاطى المشروبات الكحولية.
وتوقع الأطباء ألا يعيش المريض أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد توفى بعد 16 يوما من إعلامه بالتشخيص القاتل.
اللافت أن أرملة البريطاني التي اقترنت به منذ 24 عاما، أكدت أن زوجها كان ملتزما بأسلوب عيش صحي، وقد توقف عن التدخين قبل أكثر من 30 عاما، وعمليا لم يكن يتعاطى المشروبات الكحولية.
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