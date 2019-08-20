قميص أوباما يباع في مزاد علني... لن تتخيلوا المبلغ! (صور)

تم بيع قميص لرياضة كرة السلّة كان للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في مزاد بسعر 120 ألف دولار، بحسب ما كشفت دار المزادات القيّمة على عملية البيع هذه، الاثنين. وهذا القميص الذي يحمل الرقم 23 كان يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر عندما كان في المدرسة الثانوية في بوناهو في هاواي، وفق ما أفادت دار المزادات "هيريتدج أوكشنز". Advertisements وقد قدّر سعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 ألف دولار. ومن المعلوم أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرة السلّة وقد شوهد مراراً وهو يمارس هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوّار.



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