ظريف يزور باريس الجمعة ضمن زيارات خارجية مكثفة

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أنه سيقوم يوم الجمعة القادمة بزيارة إلى باريس.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن ظريف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان.
وخلال لقائه حشدا من أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في ستوكهولم مساء أمس، قال إن زياراته الخارجية لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه.
وأوضح أن الحظر لم يكن له أي تأثير وأنه التقى المسؤولين في الكويت الأحد والمسؤولين الفنلنديين الاثنين وسيلتقي الثلاثاء والأربعاء المسؤولين في السويد، وله زيارة مقررة إلى كل من النرويج وفرنسا ثم الصين خلال الأسبوع القادم.
كان الرئيسان الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجريا اتصالا هاتفيا في وقت سابق من الشهر الجاري وأكدا فيه على ضرورة مواصلة الحوار والبحث عن طرق لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة.
وتقوم فرنسا بجهود دبلوماسية لتسوية القضايا الإقليمية والحفاظ على الاتفاق النووي الدولي مع إيران؛ وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهد في هذا الخصوص.
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