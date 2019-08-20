شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يبحث أحداث عدن.. والانتقالي يصعد في أبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" بأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس سيقدم الثلاثاء إحاطة إلى مجلس الأمن تتطرق إلى عدن.

إلى ذلك، أعلن الحساب للبعثة الأممية على تويتر أن غريفيثس سيقدم إفادة إلى مجلس الأمن حول الوضع في اليمن في وقت لاحق اليوم.

وكانت عدن شهدت قبل 10 أيام انفجارات وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة.

وبدأت أعمال العنف عندما اتهم انفصاليون من الجنوب، حزب الإصلاح المتحالف مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصا.

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تصعيد في أبين

على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية اليمنية إن ما تشهده محافظة أبين من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي، أمر مرفوض وغير مقبول.

وكانت وسائل إعلام يمنية أفادت الثلاثاء بتوسع دائرة المواجهات بين قوات الحزام الأمني وقوات الأمن الخاصة في أبين، لتصل إلى معسكري الشرطة العسكرية والأمن العام في مدينة زنجبار.

ووفقا لمصادر محلية فإن قوات من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي قدمت من عدن وهاجمت المقرين الأمنيين في زنجبار، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال الاشتباكات.

وأتت تلك التطورات بعد حصار قوات الحزام الأمني للمعسكر ومطالبته بالاستسلام والتهديد بالاقتحام.