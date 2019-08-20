جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بيت الدين الدين وعلى جدول اعماله 46 بندا

يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر الخميس المقبل في المقر الرئاسي ​الصيفي​ في ​بيت الدين​ وعلى جدول اعماله 46 بندا.

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