الحريري اكدت العمل الحثيث من أجل صناعة الأمل وتجسيد العدالة التربوية

أكدت رئيسة ​لجنة التربية​ والثقافة النيابية النائب ​بهية الحريري​ مواصلة مسيرة رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ التربوية، مؤكدة على العمل الحثيث من أجل صناعة الأمل لدى بناتنا وأبنائنا وتجسيد العدالة التربوية قولاً وفعلاً من خلال مسيرة مدرسة ​بهاء الدين الحريري​، وبشراكة خلاّقة من الزميلات والزملاء في الإدارة والهيئة التعليمية، الذين ما تركوا باباً للإبداع والإبتكار إلاّ وكانوا في طليعة ​مدارس لبنان​ وحقّقوا مع طلابهم النتائج المميزة في كلّ مجال وتحمّلوا معنا تحديات كبيرة في حقبات متعدّدة".

وخلال رعايتها احتفال مدرسة بهاء الدين الحريري في صيدا بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب الصف التاسع الأساسي والتي اطلق عليها اسم "دفعة السيدة وداد النادري" تكريماً للمديرة السابقة للمدرسة التي سلمت الأمانة خلال الحفل الى المدير الجديد الدكتور أسامة ارناؤوط، استذكرت الحريري مرحلة التأسيس الأولى للمدرسة عام 1995 بمبادرة وتوجيهات من رفيق الحريري. وقالت "بدأت المدرسة بفكرة صغيرة لكن بطموح كبير خرجت طلابا وصلوا الى اعلى المواقع. هكذا بدأت وهكذا ستكمل بالتميز وبالتألق دائما وبكل شيء جديد.. الراية تنتقل من شخص الى شخص لكن المبادىء تبقى هي نفسها مع طموح كبير واحلام كبيرة وافاق وتحديات كبيرة" .

واضافت "سنوات جميلة وطويلة مليئة بالعمل والنجاح والمسؤولية.. سنوات من الثقة والشراكة في الحلم والإنجاز. سنوات من الصدق والوفاء التي كلّلت مسيرتنا مع رفيقة العمر والدرب الطويل الأخت والصّديقة السيدة الفاضلة وداد النادري، التي نتكرّم معها اليوم بحصاد التعب والكدّ والجهد الحثيث من أجل صناعة الأمل لدى بناتنا وأبنائنا وتجسيد العدالة التربوية قولاً وفعلاً من خلال مسيرة مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري، وبشراكة خلاّقة من الزميلات والزملاء في الإدارة والهيئة التعليمية، الذين ما تركوا باباً للإبداع والإبتكار إلاّ وكانوا في طليعة مدارس لبنان وحقّقوا مع طلابهم النتائج المميزة في كلّ مجال وتحمّلوا معنا تحديات كبيرة في حقبات متعدّدة "..

وتابعت" إنّنا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التّكافل والتّعاون مع الإدارة الجديدة من أجل المضي قدماً بهذه التجربة التربوية الرائدة، وسيبقى كلّ من ساهم في هذه التجربة شريكاً أساسياً في كلّ نجاح تحقّقه هذه العائلة المميّزة .. وإنّني أتوجّه من طالبات وطلاب دفعة السيدة وداد النادري بأجمل الأمنيات لهم بمستقبل آمن ومستقر ملؤه النّجاح والتّقدّم.. وأهنئ أسرَهم العزيزة على نجاح أولادهم وأشدّ على أياديهم لكي يمضوا قدماً في رسالة طلب الأفضل لأولادهم ووطنهم الحبيب لبنان"..

وقالت" ان كل من يشتغل في هذه المدرسة يكون مسكوناً بها، ويشعر بأنها جزء من كيانه ولا بد ان اوجه تحية كبيرة الى الأستاذ ​نبيل بواب​ على كل العمل الذي قام به خلال الفترة التي امضاها معنا في المدرسة، وهو انتقل الآن الى الامانة العامة للشبكة المدرسية التي ستعم كل لبنان وتحتاج الى عمل كبير جدا وهكذا نكون دائما نضع الأشخاص المناسبين في مكانهم المناسب. وشكرا للأستاذ محيي الدين القطب على كل الفترة التي امضاها معنا في المؤسسة، واستطعنا معا ان نقوم بانجاز كبير وسنكمل باذن الله معكم ومع الأهل ومع طلابكم وخريجينا وكل الطاقات التي تساهم في نجاح هذه المدرسة".