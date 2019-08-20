"لابورا" تعلن عن اطلاق اليانصيب الريعي الثاني

أعلنت مؤسسة "لابورا" عن اطلاق سحب اليانصيب الريعي الثاني تحت شعار "ادعمنا واربح"، الذي سيعود ريعه لدعم المؤسسة، لاسيّما وان عمل الجمعيات التي لا تبغي الربح (NGOS) يعتمد على التضامن ومشاركة الجميع، ويهدف هذا السحب إلى تأمين موازنة المؤسسة حتى آخر عام 2019 لاستمرار عملها الذي يصبّ نحو تأمين فرص عمل كريمة لأبناء الوطن وبقائهم في ​لبنان​.

أمّا الجوائز فهي عشر: الأولى: ربع كيلو ذهب (250غ من ​الذهب​)، الثانية: طقم من الألماس، الثالثة: غرفة طعام، الرابعة: غرفة جلوس، الخامسة: جهاز Ritello R2للتنظيف المنزلي، السادسة: جهاز Pamelo لتنقية ​المياه​، السابعة: أقراط من الألماس، الثامنة: قسيمة شرائية بقيمة مليون ليرة لبنانية، التاسعة: LED 52 UHD Smart TV – Hyundai، العاشرة: غسالة ماركة Candy 7kg. وتعتبر هذه الجوائز ساقطة بعد مرور 4 اشهر ضمناً من تاريخ السحب. مع الإشارة إلى أنّ عدد البطاقات هو 10 آلاف موزّعة على 400 دفتر وسعر البطاقة 20 ألف ليرة لبنانية.

ولفتت الى ان السحب سيجرى يوم الجمعة الواقع في 27 كانون الاول 2019، الساعة 12:00 ظهراً، في مبنى مركز مؤسسة "لابورا" الطابق الثاني – ​انطلياس​، وذلك بإشراف مديرية اليانصيب الوطني بموجب قرار وزير المالية 1/559 تاريخ 2019/7/25.