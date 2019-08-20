حمادة: مطلوب مجلس وزراء استثنائي لمناقشة الأزمات البيئة

أكد النائب ​مروان حمادة​ في تصريح له بعد اجتماع لجنة البيئة أن "كلّ المناطق تواجه أزمة نفايات كبيرة وهذه من أخطر الأزمات التي تواجهها الدولة وننتظر من السلطة الإجرائيّة تصوّراً وقراراً يأتي من القمة"، مشيرا الى اننا "طلبنا من وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ أن يطلب جلسة استثنائية ل​مجلس الوزراء​ للقضايا البيئية فهذه القضايا مرتبطة بتلك الاقتصادية والاجتماعية ونحن لا نريد أن يعيش أولادنا "مطمورين ب​النفايات​".

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