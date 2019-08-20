جريصاتي: نحن في حال طوارئ بيئية لأن الوضع لم يعد يحتمل

اشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى ان ​وزارة البيئة​ قدمت خطة منذ 3 اذار الماضي، ولا اعرف ما هو اولوية اكثر منها، والمهم ان نصل الى نتيجة لان الوضع لا يحمل اكثر، ويمكن تشبيه ازمة ​النفايات​ بالحرب الاهلية، لان النفايات تستطيع ان تدمر ​لبنان​ بكل النواحي، وال​سياسة​ تستطيع ايجاد حل للموضوع.

واعتبر جريصاتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة البيئة النيابية في ​مجلس النواب​، ان موضوع اللامركزية والفرز من المصدر ضروري جدا كي تظهر الحكومة جديتها، والا كل ما نقوم به اليوم غير مقبول، وهناك 40 سنة سوء ادارة لموضوع النفايات ويجب القيام بخطوات عملية وخطة توافق عليها الحكومة، والبداية تكون بالفرز من المصدر وتحديد ​المطامر​ الصحية ومعرفة ماذا نريد ان نطمر وفق المعايير.

ولفت جريصاتي الى ان هناك اجتماع للجنة الوزارية اليوم عند الساعة الخامسة عصرا، وسيكون هناك قرارات بعد هذا الاجتماع. اضاف " نحن في حال طوارئ لأن الوضع لم يعد يحتمل".

واعتبرت ان خطة النفايات لم تعطى الاهتمام الكافي، واكد ان خطة النفايات ليست منزلة، ولكن على مجلس الوزراء الاجتماع من اجلها لتعديلها او اقرارها، ووزارة البيئة قامت بواجبها بعد وضع خطة لمدة 15 سنة.