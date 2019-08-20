المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا يحذر من عودة نشاط تنظيم داعش في سوريا

حذر المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شي شياو يان من أن يعود نشاط "داعش" في سوريا، وحث على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين حكومة الرئيس بشار الأسد و"المعارضة".
وأضاف المبعوث الصيني للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في جنيف أنَّ "هناك الآن خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية مثل داعش، نرى بعض المؤشرات. هناك حاجة للانتهاء من الحرب على الإرهاب".
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