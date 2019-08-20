المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا يحذر من عودة نشاط تنظيم داعش في سوريا

حذر المبعوث الصيني الخاص إلى ​سوريا​ ​شي شياو يان​ من أن يعود نشاط "داعش" في سوريا، وحث على تحقيق تقدم في العملية السياسية بين ​حكومة​ الرئيس ​بشار الأسد​ و"المعارضة".

وأضاف المبعوث الصيني للصحفيين بعد محادثات مع مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في جنيف أنَّ "هناك الآن خطر عودة نشاط تنظيمات إرهابية مثل داعش، نرى بعض المؤشرات. هناك حاجة للانتهاء من الحرب على ​الإرهاب​".