الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تصريح من مطار بيروت الدولي، ردا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية جديدة قائلا: "لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية".
وردا على سؤال حول النفايات، اشار الحريري الى ان المسيحي يرفض استقبال نفايات المسلمين والعكس صحيح، وعلى الجميع التعاون لأن الوضع معيب وعلينا ان نخجل من أنفسنا.
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