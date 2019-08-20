الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية

شدد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في تصريح من ​مطار بيروت الدولي​، ردا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية جديدة قائلا: "لست أنا من يحدد ​العقوبات الأميركية​".

وردا على سؤال حول النفايات، اشار الحريري الى ان المسيحي يرفض استقبال نفايات المسلمين والعكس صحيح، وعلى الجميع التعاون لأن الوضع معيب وعلينا ان نخجل من أنفسنا.