الحريري يفتتح مرحلة التوسعة الجديدة لمطار بيروت الدولي

افتتح رئيس الحكومة سعد الحريري مرحلة التوسعة الجديدة لمطار بيروت الدولي في حضور وزراء الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، الإعلام جمال الجراح، الاتصالات محمد شقير، السياحة أواديس كيدانيان، الداخلية ريا الحسن، الاقتصاد منصور بطيش، رئيس لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب النائب نزيه نجم ومسؤولي المطار الامنيين والإداريين.
وسيتم الإستغناء عن نقطة التفتيش الأولى عند قوى الأمن الداخلي، ويتوجه المسافر المغادر مباشرة الى الـboarding pass ومن ثم الى نقطة الأمن العام. كما سيتم الاستغناء عن نقطة التفتيش الثانية التي كانت موجودة قبل الدخول الى الطائرات.
إشارة الى ان إلغاء نقطة التفتيش الأولى ستتم بعد ايام قليلة بحسب الاجهزة الامنية في المطار، الى حين التأكد 100 بالمئة من آلات السكانر الجديدة.
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