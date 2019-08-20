الفنانة الشعبية أميمة باعزية تنفصل عن زوجها رسميا

انفصلت الفنانة الشعبية أميمة باعزية، مؤخرا، عن زوجها، حيث أنهت إجراءات الطلاق بمحكمة الأسرة بمدينة مراكش.

وكشفت مصادر مطلعة أن طلاق باعزية، الملقبة ب”مولات الدربوكة”، من زوجها تم فعلا، بعد خلاف نشب بينهما بعد شهرتها وانشغالها بعملها على حساب أسرتها.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن باعزية شوهدت في محكمة الأسرة أكثر من مرة، الأمر الذي أثار الشكوك حول علاقتها بزوجها.

ولباعزية من طليقها طفلا يبلغ من العمر حوالي 8 أشهر.