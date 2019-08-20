بعد ترحيله من الجزائر.. بنشمسي يصل إلى المغرب وحقوقيون يستقبلونه

في الوقت الذي لم تعلن الجزائر عن الوجهة التي سترحل إليها محمد رضا بنشمسي، المسؤول الإقليمي لمنظممة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد عشرة أيام من توقيفه، كشفت مصادر أن بنشمسي وصل إلى المغرب.

وقال فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي، إن بنشمسي وصل إلى مطار محمد الخامس أمس الإثنين، قادما من عاصمة الجارة الشرقية الجزائر، حيث وجد في استقباله شخصيات حقوقية.

وقررت السلطات القضائية في الجزائر، أمس الإثنين، ترحيل الصحافي والناشط المغربي أحمد رضى بن شمسي، المسؤول الإقليمي لمنظممة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى خارج البلاد، بعد 10 أيام من توقيفه واتهامه بالمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي.

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وذكرت صحف محلية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد بالعاصمة الجزائر، قد أمر بـ”طرد الناشط المغربي من التراب الوطني”، متهما إياه بالتسلل إلى مسيرات الحراك بشارع ديدوش مراد بالعاصمة.

واعتبرت ذات المصادر أن “الناشط المغربي الذي يعمل لدى منظمة أجنبية دخل الجزائر دون ترخيص”، حسب وصفها.

وكان بنشمسي، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، قد اعتقل في جمعة التاسع من غشت الجاري، قبل أن يتم إطلاق سراحه في اليوم التالي مع دعوته لأن يكون رهن إشارة المحققين، قبل أن يصدر قرار الترحيل الأحد.