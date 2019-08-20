اادوري التركي.. درار يضع بصمته في خماسية فنربخشه

وضع الدولي المغربي نبيل درار، لاعب فريق فنربخشه التركي، بصمته في الفوز العريض الذي سجله فريقه بخمسة أهداف دون رد، في شباك ضيفه غازي شهير، وذلك برسم أولى جولات البطولة التركية.

وأحرز درار الهدف الرابع لفنربخشه في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، علما أن الجولة الأولى انتهت بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من فيكتور موزيس عند الدقيقة 7، وفيدات موريكي بعده بعشر دقائق، ثم ايمري بيلوزوغلو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 24، قبل أن ينجح فيردي كادويغلو في اختتام الخماسية عند الدقيقة 88 من الفصل الثاني للمواجهة.

وانفرد فنربخشه عقب هذا الانتصار بصدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن مجموعة من الأندية على غرار سيفا سبور وملطية سبور.