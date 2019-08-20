قاضي التحقيق بابتدائية تطوان يأمر بإيداع صاحبة وكالة أسفار نصبت على أزيد من 50 محامي ورجل أعمال السجن

أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تطوان، أمس الإثنين، بإيداع صاحبة وكالة الأسفار المشتبه في نصبها على أزيد من 50 محامي ورجل أعمال في رحلة وهمية في السجن المحلي تطوان2.

وتعود فصول هذه القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما وضع عدد من الأشخاص شكاية لدى المصالح الأمنية ضد سيدة في الخمسينيات من عمرها، قامت بتنظيم رحلة على متن باخرة سياحية كبيرة، ستجوب عددا من المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط مقابل مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 40000 و 90000 درهم، على أساس أن تكون الانطلاقة من مدينة فينيسيا الإيطالية، قبل أن يكتشفو أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال كبيرة.

وكانت المصالح الأمنية المختصة قد استدعت المشتبه فيها واستمعت إليها قبل إحالتها على الحراسة النظرية لمعرفة ملابسات الموضوع.