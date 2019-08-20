اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، أمس الإثنين، إلى المحكمة لائحة اتهام ضد الشاب خليل أبو عيشة (21 عاما) من اللد، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشاب التورط في جريمة إطلاق النار التي وقعت بتاريخ 29.7.2019، في شارع "أفيشاي الشفيلي" في مدينة اللد، وأسفرت عن إصابة شخص وامرأة.
وادعت النيابة وجود بينات وأدلة من مسرح الجريمة، وقالت إنه تم خلال وقت قصير اكتشاف السيارة التي استقلها الجناة لارتكاب الجريمة حتى تم إلقاء القبض على المتورط في الجريمة.
وادعت أن المتهم قام مع آخرين، بإطلاق نار من السيارة على أحد سكان اللد البالغ من العمر 32 عامًا، على خلفية نزاع بينهما. وأصيب إثر إطلاق النار الضحية ووصل بشكل مستقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا بجروح متوسطة عن طريق الخطأ أثناء سيرها في الشارع، في جريمة إطلاق النار، وتم نقلها إلى المستشفى.
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