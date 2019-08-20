إخلاء غزة وخسائر ودائع قطر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: واشنطن: أي مساعدة لناقلة النفط الإيرانية يعد دعما لمنظمة إرهابية، هل تخطط قطر وإسرائيل لإخلاء قطاع غزة من سكانه؟ وأردوغان يسجن 50 صحفياً خلال أول عام بالنظام الرئاسي، وقوى الحرية والتغيير تتوافق على 4 من مرشحيها لمجلس السيادة السوداني، وقرقاش: الأولوية في اليمن التصدي للانقلاب الحوثي.

كما تقرأون: واشنطن تثمن قرار البحرين بالانضمام لحماية الملاحة الدولية، وقطر تفشل في إنقاذ رجال إيران بالعراق من العقوبات الأمريكية، وباراجواي تدرج حزب الله وحماس وداعش والقاعدة كتنظيمات إرهابية.

أما في الاقتصاد، فتطالعون: 8 مليارات ريال تسربت.. تراجع حاد في ودائع القطاع العام القطري، وترامب يضغط مجددا لخفض أسعار الفائدة نقطة مئوية، مواجهة التباطؤ والتفاؤل بمحادثات التجارة يرفع النفط 2%، وحروب التجارة تفقد الناتج المحلي للعالم 585 مليار دولار في 2021.

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رياضياً، تتابعون تقارير: كلوب يتوقع نجاح كوتينيو مع بايرن ميونيخ.

ومن الفن: إيهاب فهمي لـ"العين الإخبارية": الشبهة أبعدتني عن "سيرة الحب".

وفي التكنولوجيا: ما يحتاج إليه آيفون 11 ليعود لصدارة المبيعات

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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