123 مصابا حصيلة 14 انفجارا بشرق أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون أفغان، الثلاثاء، إن عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال آباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن تنظيم داعش وحركة طالبان ينشطان في المنطقة المتاخمة لباكستان.
وقال جولزاده سانجار وهو مسؤول بقطاع الصحة في جلال آباد إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى في الانفجارات، التي حدثت فيما كانت البلاد تحتفل بالذكرى الـ100 لاستقلالها.
وأسفر تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابول عن مقتل 63 شخصا على الأقل، السبت، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هذا الهجوم.
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