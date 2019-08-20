انت الان تتابع جماعات حقوقية تضيف غوغل وآبل لقائمة الشركات ذا الصلة بالجيش في ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاجئين من الروهينغا في بنغلاديش

أضافت جماعات حقوقية اليوم الثلاثاء 38 شركة لقائمتها للشركات " السيئة" التي تربطها علاقة بالجيش في ميانمار، وتشمل شركتي غوغل وآبل الأمريكيتين وشركة هواوي الصينية للاتصالات.

وتنضم الـ38 شركة للقائمة الحالية التي تضم 45 شركة، وأصدرتها منظمة حملة بورما ومقرها بريطانيا في كانون أول/ديسمبر 2018.

وكانت هذه القائمة تهدف لمحاسبة جيش ميانمار عن عملية الطرد العنيف لـ 700 ألف من مسلمي الروهينغا في أواخر 2017، وتشجيع الحكومات الغربية على فرض عقوبات على الشركات التي يمتلكها الجيش.

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وتشمل القائمة تفاصيل علاقة كل شركة مع الجيش. على سبيل المثال، شركة غوغل قامت بإدارة تطبيقات أنشأتها رئاسة الاركان ووزارة الدفاع وصحيفة يديرها الجيش. وتدير آبل تطبيقات أنشأتها شركة ماي تيل للاتصالات التي يمتلكها الجيش.

وتساعد شركة هواوي، التي تواجه حاليا عقوبات أمريكية بسبب مخاوف أمنية، في تطوير شبكات الجيل الخامس لشركة ماي تيل.

وقال مارك فارمانير مدير منظمة حملة بورما" عندما تقوم شركة دولية بأعمال تجارية مع شركة يمتلكها الجيش، تشمل الترويج لمنتجاتهم، فهم يساعدون الجيش في كسب الأموال لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان".