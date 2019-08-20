الان تتابع إسرائيل تقترح “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تل أبيب – وكالات - الخليج 365
نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سياسي أن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة “من دون رجعة”.
ووصفت الهيئة المصدر بـ”الكبير في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات سلاح الجو في جنوب البلاد.
إلا أن المصدر كشف أن “أيا من الدول التي تم الاتصال بها، بما فيها دول شرق أوسطية، لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيا”.
ووصف النائب بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعا من قطاع غزة بأنها “عملية ترحيل طوعية”.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقترح “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.