ريابكوف عن التجربة الصاروخية الأميركية: تصعيد للتوترات العسكرية

اتّهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة بتصعيد التوترات العسكرية على خلفية إجراء واشنطن اختبارا على صاروخ متوسّط المدى بعد أسابيع من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقّعة مع موسكو.
وشدد ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية على أن "الأمر يدعو للأسف، ومن الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، مضيفا "لن نرد على الاستفزازات".
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