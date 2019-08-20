ريابكوف عن التجربة الصاروخية الأميركية: تصعيد للتوترات العسكرية

اتّهم نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، ​الولايات المتحدة​ بتصعيد التوترات العسكرية على خلفية إجراء ​واشنطن​ اختبارا على ​صاروخ​ متوسّط المدى بعد أسابيع من انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقّعة مع ​موسكو​.

وشدد ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية على أن "الأمر يدعو للأسف، ومن الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، مضيفا "لن نرد على الاستفزازات".