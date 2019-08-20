الشيخ حمود يستقبل وفدا من "القوى الاسلامية" في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء" المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​ استقبل في مكتبه في صيدا وفدا موسعا من "​القوى الاسلامية​" في ​مخيم عين الحلوة​، ضم أمير "​الحركة الاسلامية المجاهدة​" ​الشيخ جمال خطاب​، القيادي في "​عصبة الانصار الاسلامية​" ​الشيخ أبو طارق السعدي​، الناطق الرسمي الشيخ ​أبو شريف عقل​، وذلك بحضور مدير مكتبه الحاج عبد السلام الصالح، حيث جرى بحث مختلف الاوضاع الامنية في المخيم والجوار على ضوء الاحداث الامنية الاخيرة.

واستعرض الجانبان المؤامرات التي تحاك ضد ​القضية الفلسطينية​، وسط تأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في كيفية مواجهتها والتصدي لها، مجددين موقفهم في رفض قرار وزير العمل اللبناني ​كميل ابو سليمان​ بفرض الحصول على "اجازات عمل"، معتبرين ان ذلك يسيء الى ​الشعب الفلسطيني​ اللاجىء في لبنان، موجهين التحية الى المقاومة في لبنان في ذكرى انتصارها في تموز 2006، وفي فلسطين لمواجهتها الاعتداءات الاسرائيلية وصمودها على كافة الصعد.