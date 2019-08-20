الشيخ حمود يستقبل وفدا من "القوى الاسلامية" في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء" المقاومة الشيخ ماهر حمود استقبل في مكتبه في صيدا وفدا موسعا من "القوى الاسلامية" في مخيم عين الحلوة، ضم أمير "الحركة الاسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب، القيادي في "عصبة الانصار الاسلامية" الشيخ أبو طارق السعدي، الناطق الرسمي الشيخ أبو شريف عقل، وذلك بحضور مدير مكتبه الحاج عبد السلام الصالح، حيث جرى بحث مختلف الاوضاع الامنية في المخيم والجوار على ضوء الاحداث الامنية الاخيرة.
واستعرض الجانبان المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وسط تأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في كيفية مواجهتها والتصدي لها، مجددين موقفهم في رفض قرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان بفرض الحصول على "اجازات عمل"، معتبرين ان ذلك يسيء الى الشعب الفلسطيني اللاجىء في لبنان، موجهين التحية الى المقاومة في لبنان في ذكرى انتصارها في تموز 2006، وفي فلسطين لمواجهتها الاعتداءات الاسرائيلية وصمودها على كافة الصعد.
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