هاشم التقى وفدا من اصحاب المولدات: لا يجوز زيادة الأعباء الضريبية

استقبل عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ وفدا من اصحاب ​المولدات​ وتم البحث في موضوع الضريبة المقطوعة التي طالت القطاع. وأكد هاشم "اننا نتفهم واقع العاملين في هذا القطاع والذي ساهم في القيام بدور غابت عنه ​الدولة​ لتامين ​الكهرباء​ للناس ولذلك لا يجوز زيادة الأعباء الضريبية عليهم ولابد من تعديل هذه الضريبة بما يؤمن استمرارية القطاع لحين تامين الكهرباء للناس والتزاما بأصول العدالة".

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