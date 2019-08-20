وصول أرسلان على راس وفد الى بيت الدين للقاء الرئيس عون

وصل رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ على رأس وفد سياسي يضم كتلة "ضمانة الجبل" وأعضاء المجلس السياسي في "الحزب الديمقراطي اللبناني" للقاء ​الرئيس ميشال عون​ في ​بيت الدين​.

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