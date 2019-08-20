مصطفى حسين: للتعاون بعيداً من المناكفات السياسية والمصالح الخاصة

لفت رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين إلى أن "معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية لا يجب أن تكون خشية تصنيف وكالة خارجية رغم أهمية الموضوع، فالتصنيف الأهم أتى من الشعب اللبناني بكل شرائحه، بعدما بات يرزح منذ زمن تحت كمٍّ من المشكلات والمصاعب".
وإذ رحب حسين بكلام رئيس الجمهورية عن خطط تنفيذية لمعالجة الملفات، دعا الجميع "للتعاون بعيداً من المناكفات السياسية والمصالح الخاصة"، متمنياً ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة وعاجلة.
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