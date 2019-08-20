مصطفى حسين: للتعاون بعيداً من المناكفات السياسية والمصالح الخاصة

لفت رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ إلى أن "معالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية لا يجب أن تكون خشية تصنيف وكالة خارجية رغم أهمية الموضوع، فالتصنيف الأهم أتى من ​الشعب اللبناني​ بكل شرائحه، بعدما بات يرزح منذ زمن تحت كمٍّ من المشكلات والمصاعب".

وإذ رحب حسين بكلام ​رئيس الجمهورية​ عن خطط تنفيذية لمعالجة الملفات، دعا الجميع "للتعاون بعيداً من المناكفات السياسية والمصالح الخاصة"، متمنياً ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة وعاجلة.