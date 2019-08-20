فؤاد أيوب يلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"

التقى رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" والمشرف على قطاع براءات الاختراع والتكنولوجيا فيها السيّد جون سونداج، وذلك بحضور الخبير القانوني في ​الملكية الفكرية​ الدكتور وسام العميل.

وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك والتحضير لإطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بالملكية الفكرية التي ستساهم في مساعدة طلاب الجامعة اللبنانية في جميع الكليات ومعاهد الدكتوراه، وخصوصًا من خلال مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار "Technology and Innovation Support – TISK Centers".

وتتيح تلك المراكز لطلاب الجامعة اللبنانية والباحثين فيها الوصول إلى المصادر الإلكترونية لبراءات الاختراع وغيرها من المعلومات العلمية والتقنية والمنشورات المرتبطة بالملكية الفكرية، فضلًا عن مساعدتهم في البحث عن المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا واسترجاعها والتدريب على البحث في قواعد البيانات.

وخلال اللقاء، تمّ التوافق على التحضير لإطلاق أول منصة دعم للتكنولوجيا والابتكار في الجامعة اللبنانية، ورسم ​سياسة​ للملكية الفكرية ليتم اعتمادها في الجامعة ومراكز الأبحاث والمعاهد التابعة لها.

وشمل النقاش أيضًا سبُل تخفيض الرسوم المتعلقة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية في لبنان، ولا سيما براءات الاختراع للطلاب ومراكز الأبحاث والانضمام إلى أنظمة التسجيل الدولية التي تسمح للمخترعين اللبنانيين بالتقدم مباشرة عبر استعمال هذه الأنظمة لتسجيل براءات الاختراع في الدول الأجنبية.