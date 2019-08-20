بيار رفول: مرتاحون أمنيا ويجب أن نركز على العمل الإقتصادي

أكد مستشار رئيس ​الجمهورية​ الوزير السابق ​بيار رفول​ في حديث إذاعي "أننا مرتاحون أمنيا ويجب أن نركز على العمل الإقتصادي"، مشيرا الى أن "أول جلسة للحكومة يجب أن تكون إنتاجية بإمتياز، والمهم أن الرؤساء الثلاث إجتمعوا مع مستشارين وخبرا إقتصاديين ووضعوا خطة إقتصادية متكاملة".

وشدد رفول على أن "الليرة باحسن حالتها، والخطة الإقتصادية ستنطلق والجميع موافق عليها، وعلى الإعلام أن يساعد ولا يتحول الى مطحنة كذب وينشر فقط الأمور السلبية"، لافتا الى أن "الإئتمان المالي أخذ ثقة المؤسسات الدولية، وما يهمنا هو مصلحة ​لبنان​ والإستقرار و​الأمن​ والإنطلاق بالخطة الإقتصادية".

من جهة أخرى، جزم أن "قلوبنا مفتوحة ويدنا ممدودة للمصالحة مع كل الفرقاء، ما يهمنا هو وحدة لبنان والتضامن اللبناني الداخلي"، معتبرا أن "التشهير مستمر من قبل "​القوات​" وخاصة من قبل رئيس الحزب ​سمير جعجع​"، متسائلا: "هل يعقل أن هناك فريقا لبنانيا يتشكى على ​الجيش​ في ​أميركا​ ويعتبر أن الجيش لم ينتصر على ​الإرهاب​؟".

كما أكد رفول أن "الجو مرتاج جداً في الجبل بعد إنتقال ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى ​قصر بيت الدين​، ورئيس "الحزب لاتقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ قام بواجبه تجاه الرئيس من خلال إرسال كريمته وسيكون هناك زيارة قريبة لجنبلاط الى قصر بيت الدين"، مشيرا الى أن "الجو في ​الشوف​ عاد أكثر من طبيعي".