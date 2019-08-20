تمكن عناصر ​الدفاع المدني​، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي : - إخماد حرائق (عدد83): * أحراج (عدد1) : جبل لبنان (عدد1) : نهر ابراهيم. * أعشاب (عدد67): جبل لبنان(عدد22) : ذوق مكايل(2) - عيتات - الحدت - الجمهور - حصارات - معاصر الشوف - كيفون - عاليه - دير شمرا - ضهر المغارة - طريق المطار - سد البوشرية - السعديات - انطلياس - عرمون - برجا. واشجار : بشتفين - حالات - حصروت - شحيم. وإطارات في كفرحيم. البقاع(عدد8): أبلح - تمنين الفوقا - بدنايل - جب جنين - يحمر - ضهر الأحمر - مجدل بلحيص - رياق. الجنوب (عدد19): مزرعة مشرف - السكسكية - الداودية - حاروف - الطيبة - عين قانا - النبطية - زبدين - صيدا - البابلية - زفتا - حومين الفوقا - الدوير - طورا - أنصار - تعمير الحارة - جباع. وأشجار في عين المير. وقمح في السكسكية. Advertisements الشمال(عدد18) : كفرعبيدا - خربة داوود - البيرة/عكار - مرياطة - شبطين - مجدليا(2) - التليل - دنكة - فريديس - القبة - البلمند - كفريا - البترون - مشحا. وأشجار القلمون - عكار العتيقة - عدبل. * منازل (عدد3) : وادي الزينة - شمسطار - القليلة. * سيارات (عدد1) : ساقية المسك. * مؤسسات (عدد2) : داخل منتجع في جبيل - داخل محل في كفرجوز. * كهرباء (عدد5) : لوحة فواصم داخل مطبعة في الروضة - لوحة فواصم للطاقة الكهربائية داخل فرن في برج حمود - مولّد في جورة بدران وآخر في الحمرا - غرفة كهرباء في جونية. * نفايات (عدد3) : المنارة(زحلة). وأعشاب : ابي سمرا. وإطارات في الجديدة. * مختلف (عدد1): قارورة غاز في شيخ محمد. - نقل وإسعاف : (3) حالات طارئة. - إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ مواطن حاول الإنتحار عن صخرة الروشة ونقله الى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.