هيئة تحرير الشام تعلن أنها أعادت التمركز في جنوب خان شيخون

أعلنت "هيئة تحرير الشام" أن مقاتليها "أعادوا التمركز في جنوب مدينة خان شيخون بسوريا ولا يزالون يسيطرون على بلدات في منطقة مجاورة لمحافظة حماة"، وذلك بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلين من المعارضة انسحبوا من المنطقة.
وذكرت الهيئة في بيان أنه "بعد القصف الشديد من قبل قوات العدو المجرم، الذي يتجنب المواجهة مع المجاهدين باتباع سياسة الأرض المحروقة، أعاد المجاهدون ليلة أمس التمركز في جنوب مدينة خان شيخون، مع بقاء الجيب الجنوبي تحت سيطرة المجاهدين".
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