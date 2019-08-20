هيئة تحرير الشام تعلن أنها أعادت التمركز في جنوب خان شيخون

أعلنت "​هيئة تحرير الشام​" أن مقاتليها "أعادوا التمركز في جنوب مدينة ​خان شيخون​ ب​سوريا​ ولا يزالون يسيطرون على بلدات في منطقة مجاورة لمحافظة حماة"، وذلك بعدما أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ بأن مقاتلين من المعارضة انسحبوا من المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "بعد القصف الشديد من قبل قوات العدو المجرم، الذي يتجنب المواجهة مع المجاهدين باتباع ​سياسة​ الأرض المحروقة، أعاد المجاهدون ليلة أمس التمركز في جنوب مدينة خان شيخون، مع بقاء الجيب الجنوبي تحت سيطرة المجاهدين".