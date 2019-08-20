مصلحة الأرصاد نفت تعرض لبنان لموجة حر: ارتفاع محدود في الدرجات ليومين

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع بداية ارتفاع محدود في ​درجات الحرارة​ اعتباراً من يوم الاربعاء، مؤكدة أن لا صحة للانباء عن تعرض ​لبنان​ لموجة حر أي ما يعادل 10 درجات فوق المعدل الوسطي ولمدة ثلاثة ايام متتالية، فيما هو ارتفاع محدود في درجات الحرارة ولفترة يومين، علماً ان الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة على الساحل عندما ترتفع الرطوبة.

وتوعت أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات، أما طقس اليومين المقبلين فتوقعت أن يكون على الشكل التالي: الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بالداخل و على الجبال.