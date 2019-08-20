خارجية أميركا: على نظام الأسد وحلفائه العودة إلى وقف إطلاق النار بإدلب

شددت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "يجب على نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وحلفائه العودة إلى وقف ​إطلاق النار​ في إدلب الآن"، مشيرة الى أن " غارة جوية متهورة شنت على قافلة تركية في أعقاب الهجمات الوحشية المستمرة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية، ندين هذا ​العنف​ ويجب أن ينتهي".

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