النشرة: خان شيخون اصبحت ساقطة ناريا بالكامل والمعارك تدور لتطهيرها

اوضح مصدر عسكري سوري لـ"النشرة" ان "​الجيش السوري​ تقدم شمال مدينة ​خان شيخون​ ووصل الى تل سيدي جعفر (5 كلم شمال خان شيخون) وسيطر بالكامل على الطريق الدولية شمال المدينة، واوضح ان المدينة اصبحت ساقطة ناريا بالكامل والمعارك تدور لتطهيرها من المسلحين مسألة وقت وقد تنتهي خلال الساعات المقبلة.

واكد المصدر ان المسلحين تركوا مواقعهم في ​ريف حماه​ الشمالي واتجهوا الى ​ريف ادلب​ عبر الطرق الفرعية في غرب خان شيخون، مشيرا الى ان ادلب باكملها تحت نيران الجيش والطيران ينفذ غاراته على مواقع المسلحين في ​جسر الشغور​ و​معرة النعمان​.

وحول نقطة المراقبة للقوات التركية على اطراف مدينة مورك في ريف حماه الشمالي، قال ان الجيش السوري اصبح على مقربة منها لكن لا توجد معارك في المنطقة.

وحول تعرض قوات تركية للنيران، لفت الى ان المنطقة ساحة معركة وربما سقطت بعض القذائف خلال تحرك اليات لهم، ونصح الاتراك بعدم التحرك في المنطقة لان المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق اهدافها.