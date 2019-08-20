البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 4366% إلى مستوى 365 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%. وكان مؤشر البورصة الرئيسي، انهى تعاملات أمس على انخفاص بنسبة 0.66% إلى مستوى 14304 نقطة.

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