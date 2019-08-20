استخراج تصاريح "أوكازيون" للقطاع العام والخاص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استخراج 51 تصريحًا لموسم التخفيضات الصيفية "أوكازيون" للمحال والقطاعات التجارية المختلفة.
وأوضح "ثابت"، في تصريحات صحفية، أنه جرى استخراج 51 تصريح أوكازيون، منها 4 تصريحات لقطاع الأعمال، و47 تصريحا للقطاع الخاص.
وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد تسعى لضبط الأسواق، وفرض الانضباط بالمحال التجارية، ومتابعة سير الأوكازيون الصيفى، والتصدي لأي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبيها.
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