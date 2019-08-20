إزالة 900 حالة تعدي على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 13 بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج-عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إزالة 924 حالة تعدي بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، ضمن الموجة الـ 13، والتي بدأت 24 يوليو الماضي.

وكشف "الأنصاري" عن إزالة 850 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 100 ألف 322 متر مربع أملاك دولة، وإزالة 74 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 316 فدان و 6 قيراط و 10 سهم أملاك دولة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المراكز والمدن والقرى.

ودعا محافظ سوهاج جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة، بسرعة إنهاء الإجراءات.