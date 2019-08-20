مديرية التموين تداهم المحال التجارية في بورسعيد بسبب الأوكازيون

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الثلاثاء، على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسواق وفرض الانضباط على المحال التجارية، ومتابعة سير الأوكازيون الصيفى.
وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر أوكازيون ضد 13 محل لبيع الملابس الجاهزة لعمل أوكازيون بدون تصريح، كما تم تحرير 8 محاضر ضد محال أخرى لعدم إعلان مسئولي المحل عن الأسعار.
و ناشدت مديرية التموين المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من المحال التجارية المخالفة لشروط موسم التخفيضات الصيفية.
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